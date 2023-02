Meteo, Burian sfida l'alta pressione. Giuliacci, la verità sull'ondata di gelo

01 febbraio 2023 a

Da una parte l'alta pressione dall'altra la spinta di aria fredda. I primi dieci giorni di febbraio saranno caratterizzati da questi due elementi. A fornire le ultime previsioni meteo sono gli sperarti del sito di Mario Giuliacci che parlano di "condizioni particolari" che si sono venute a creare sull'Italia e im Europa. "L’Alta Pressione invadente, ma spanciata verso nord, che permetterà a refoli di aria fredda di arrivare fin sulle Adriatiche e al Meridione", si legge su meteogiuliacci.it. Il cambio di scenario è europeo. "A ovest clima mite e decisamente soleggiato. A est freddo, anche gelido, ma con interessamento marginale". In questo contesto non vedremo grosse nevicate perché "la massa d’aria in arrivo è sì fredda, ma anche secca, quindi povera di vapore acqueo".

L'anticiclone mette in pausa l'inverno. Quando arriva la bordata artica

Sulla possibilità di una nuova ondata di gelo, o del celeberrimo Burian dall'est, i meteorologi mantengono prudenza. Tuttavia, "l'ipotesi di continue fasi meteo fredde da est e nordest non è affatto remota". La situazione atmosferica ora è caratterizzata da forze contrastanti, e l'Italia è nel mezzo.