Striscia, "selfie contro la mafia" a casa di Messina Denaro: Petyx aggredita

C'è un certo nervosismo a Campobello di Mazara, il piccolo centro vicino a Trapani che dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, che lì vi ha passato gli ultimi anni di latitanza, probabilmente difeso da una "rete di protezione" e indisturbato fino all'arresto, è diventato meta di giornalisti e cameramen. Nel "feudo" del boss è arrivata anche Stefania Petyx, l'inviata di Striscia la notizia con l'immancabile impermeabile giallo e il cane al guinzaglio.

Il tono del servizio che si apprestava a girare evidentemente non è piaciuto a tutti. L'inviata infatti chiedeva ai cittadini del paese vicino a Castelvetrano di farsi un "selfie contro la mafia", sfidando omertà e silenzi di molti "vicini" di Messina Denaro. Nel video che anticipa il servizio del tg satirico di Antonio Ricci che andrà in onda questa sera su Canale 5 si vede un assaggio dell'accoglienza ricevuta.

