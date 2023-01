Ergastolo ostativo, la Cassazione rinvia la decisione a marzo

25 gennaio 2023 a

a

a

È stata rinviata all’8 marzo la decisione della Cassazione sulle nuove norme in materia di ergastolo ostativo. La prima sezione penale della Corte, infatti, ha disposto il rinvio dopo aver rilevato una irregolarità nell’instaurazione del contraddittorio in forma scritta: in particolare, si sarebbe trattato di un mancato avviso alla procura generale. Il prossimo 8 marzo, dunque, la Corte si riunirà per decidere sul procedimento riguardante Salvatore Pezzino, detenuto condannato all’ergastolo per reati ostativi, il quale chiede da tempo di poter accedere alla liberazione condizionale.

Meloni zittisce i cospirazionisti: “Nessuna trattativa per Messina Denaro”. Cosa lo aspetta

Il suo difensore, l’avvocato Giovanna Beatrice Araniti, rilevando profilo di incostituzionalità della nuova normativa sull’ergastolo ostativo - contenuta nel decreto Rave party approvato dal Governo Meloni il 31 ottobre scorso è convertito in legge il 30 dicembre - chiede alla Cassazione di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per un vaglio di legittimità sulle nuove norme con cui l’esecutivo ha cercato di salvare la norma.