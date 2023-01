Riforma fiscale: aliquote Irpef e flat tax, cambia tutto. Quando arriva la svolta sulle tasse

23 gennaio 2023 a

a

a

Dalla flat tax alle aliquote Irpef, cosa cambierà con la riforma del Fisco voluta dal governo di Giorgia Meloni? La rivoluzione fiscale è attesa tra febbraio e marzo, secondo quanto affermato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo, durante un convegno dell’Associazione nazionale commercialisti. L'esecutivo è al lavoro sulla revisione dell’Irpef con una riduzione delle aliquote a tre: 23, 27 e 43 per cento. Sarà inoltre introdotto il quoziente familiare, che alleggerisce il peso fiscale delle famiglie con figli.

L’obiettivo del governo resta quello della Flat tax, l’aliquota fiscale unica per tutti, dipendenti e autonomi. Misura che andrebbe raggiunta in modo progressivo, spiega il Corriere secondo cui il primo step è un’ipotesi di Flat tax al 15% che "potrebbe essere inglobata nelle aliquote Irpef, come primo scaglione per tutti i redditi, come avviene per gli autonomi". Altre misure riguarderebbero Ires, Irap (potrebbe essere cancellata e Iva ch potrebbe subire una revisione delle aliquote agevolate del 4%, del 5% e del 10%.

Tra i punti cruciali della riforma su cui è già al lavoro il governo, secondo quanto anticipato da Leo, c'è anche "una semplificazione del calendario degli adempimenti e del meccanismo dei versamenti oltre a una revisione del sistema sanzionatorio". Per le imprese di minori dimensioni potrebbe essere possibile un "concordato preventivo biennale".