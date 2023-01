Messina Denaro, Giorgia Meloni: grande vittoria dello Stato

Sullo stesso argomento: Arrestato Messina Denaro, il capo dei capi e ricercato numero uno

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia". Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro. "All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina - ricorda la premier - un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell’esponente più significativo della criminalità mafiosa".

"Il governo assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo, la difesa del carcere ostativo, ha riguardato proprio questa materia", afferma ancora la premier.

"Una bella giornata per l'Italia". Salvini ringrazia gli "eroi in divisa"

Messina Denaro, il capo dei capi di Cosa nostra, è stato arrestato dai carabinieri del Ros e dalle teste di cuoio del Gis questa mattina. "Il latitante è stato arrestato all’interno di una clinica di Palermo. Non ha opposto resistenza. Si era recato lì per svolgere delle terapie mediche. Non si è opposto all’arresto e del resto il dispositivo allestito poteva fare fronte a ogni emergenza, garantendo la sicurezza di tutti", he spiegato il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros.