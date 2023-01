Messina Denaro, il ringraziamento di Salvini agli eroi in divisa: "Una bella giornata per l'Italia"

16 gennaio 2023 a

La prima rossa di Cosa nostra è finalmente in manette. “Dopo trent’anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla Giustizia", è il commento del vicepremier e ministro Matteo Salvini. "È una bella giornata per l’Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai”, dichiara il leader della Lega.

Tra i primi nel governo a commentare la notizia c'è il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai Ros ed ai magistrati per il loro lavoro!", scrive su Twitter l'esponente del governo.