Totti, cos'è successo: la foto diventa un caso, delirio social

02 gennaio 2023 a

a

a

“Ma che te sei magnato le borse di Ilary?”: Francesco Totti oggetto di bodyshaming. Cosa è successo? L’ex storico capitano della Roma, sul suo account Instagram, ha pubblicato la fotografia di una sponsorizzazione, ma i follower hanno avuto occhi solo per le inedite rotondità di Totti: più pieno in viso e sulla pancia. Anche in un video girato a Licoln Road, Miami, dove si trova in vacanza con la nuova compagna Noemi Bocchi e i figli Cristian, Chanel e Isabel, appare maggiormente appesantito nella figura rispetto a poco tempo fa. Tanto è bastato per finire nel mirino degli hater che si sono scatenati in sfottò e derisioni.

“Ma te sei mangiato le borse di Ilary Blasi”, “Ue’, qualche chilo in più eh? Me pari tu zio”, “Magna de meno!”, “Te se ‘nquartato”, “Ahò, te sta a venì er doppio mento”, “France’, te sei magnato er capitano”. C’è chi trascende e va ancora di più sul personale prendendosela con Noemi: “Ti stai invecchiando, ma che te sta a combinà quella…”, “La verità è che da quando ti sei separato, sei sempre con il broncio e ti sei fatto più brutto… Capitano, lascia Ilary se vuoi, ma lascia pure l’altra, per carità!”, “Noemi ti sta rovinando, mannaggia”, “Ilary ti manteneva giovane, bello, simpatico e umile”, “È per lei che sei diventato così, ti sei lasciato andare. Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfascia famiglie”, “Porcoddue capità, quella ti sta a succhià pure er midollo osseo”. Commenti di cattivo gusto, bilanciati per fortuna da quelli educati e gentili.

G.O.