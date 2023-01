Ratzinger, fedeli truffati. Caos per i posti a sedere, al funerale intervengono i gendarmi

07 gennaio 2023 a

a

a

"Siete stati truffati". Attimi di tensione ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI quando un gruppo di fedeli all'ingresso ha scoperto che quei posti prenotati online qualche giorno prima non esistevano. A riportare la notizia, il giorno delle esequie di Ratzinger, è stata l'agenzia Ansa: "Abbiamo una prenotazione fatta online" avrebbero dichiarato alcune persone che, agli ingressi di Piazza San Pietro, alla destra del presepe guardando la basilica, pretendevano di entrare per assistere seduti ai funerali del Papa emerito. Sono dovuti arrivare i gendarmi vaticani per spiegare che non c'era bisogno di nessuna prenotazione né biglietti e che, gli ignari turisti, erano stati truffati.

Per le esequie in Piazza San Pietro a Roma sono accorsi 50mila fedeli da tutto il mondo, secondo quanto comunicato proprio dalla Gendarmeria. Alle esequie erano presenti le delegazioni ufficiali di Italia e Germania, oltre ad alcuni capi di Stato a titolo personale. Tra i primi ad arrivare davanti all sagrato di San Pietro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, nelle prime file anche l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.