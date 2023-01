Morte Gianluca Vialli, il ricordo di Giorgia Meloni: re leone in campo e nella vita

06 gennaio 2023 a

a

a

La scomparsa di Gianluca Vialli ha scatenato una valanga di reazioni, ricordi e commenti in tutto il mondo calcistico. E non solo. Ha preso la parola perfino il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto testimoniare la sua stima nei confronti dell'uomo e dell'atleta.

Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita pic.twitter.com/NTFeV0PeGJ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 6, 2023

«Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo - ha scritto Meloni sui social - Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita». Lo scrive sui social il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.