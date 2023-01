Bufera su Damiano in Curva Sud, come risponde il cantante dei Maneskin

Valentina Bertoli 06 gennaio 2023 a

a

a

Tifosi speciali hanno raggiunto lo stadio Olimpico di Roma per il primo appuntamento della Serie A del 2023. Da Noemi a Ultimo, da Cesare Cremonini a Damiano dei Maneskin, tutti hanno sostenuto la propria squadra del cuore. Mentre i giallorossi scendono in campo per fronteggiare il Bologna, i cantanti tifano calorosamente il proprio club. Tra questi, Damiano David rinuncia ai privilegi da vip e si mimetizza nella folla della Curva Sud. Presto viene pizzicato ed esplode la polemica. “Lui senza biglietto può, io devo pagare la multa...”: così viene attaccato il frontman della band dal successo internazionale. L’artista risponde per le rime: “Io il biglietto ce l’avevo, però possiamo dividere la multa”.

È ricominciata la febbre da Serie A. Dopo la pausa per i Mondiali di calcio, sono tornati i match che entusiasmano tifosi di ogni genere. A sentirne la mancanza erano anche tanti cantanti che, alla prima occasione, hanno contribuito a riempire lo stadio Olimpico di Roma. Sugli spalti c’erano infatti tifosi d’eccezione, mercoledì 4 gennaio. Noemi, Ultimo e Damiano dei Maneskin supportavano l’AS Roma. Cesare Cremonini, invece, ha raggiunto la capitale per il suo team, il Bologna. Se tre su quattro hanno accettato il comfort di facile accesso per le celebrità, Damiano David, frontman della strepitosa band, ha scelto di tornare in Curva Sud e di godersi lo spettacolo come un ultrà qualunque. Dopo aver pubblicato un video in cui si riprende tra striscioni e cori, il leader dei Maneskin è finito nell’occhio del ciclone. “Lui senza biglietto può, io devo pagare la multa...”: ha commentato un utente sui social, dando per scontato che il cantante non avesse pagato l’ingresso allo stadio. Damiano ha risposto tuonando: “Io il biglietto ce l’avevo, però se vuoi, per la multa, possiamo dividere”. Il tifoso ha poi ribattuto: “Io non ce l'ho con te ma molti famosi entrano in curva gratis. Se vuoi comunque ho un posto libero in macchina per la trasferta a Milano”. Il frontman, per mettere fine all’acceso contrasto, ha aggiunto: “Se non insinui che non pago, molto volentieri. Un abbraccione amico”.