Damiano dei Maneskin sfotte la ragazza laziale. Il club di Lotito replica: "Siamo diversi da loro"

01 dicembre 2022 a

a

a

Damiano dei Maneskin accende il derby sui social. Il leader della band italiana più in voga nel mondo ha commentato così un video relativo a una piccola rissa esplosa durante un concerto dei Maneskin a Philadelphia negli States: "La cosa peggiore è la ragazza con la maglia della Lazio".

Apriti cielo. I tifosi biancocelesti hanno cominciato a bersagliare Damiano, i tifosi della Roma lo hanno osannato come se avesse segnato il gol decisivo in una finale dei giallorossi. E la Lazio stessa ha deciso di cavalcare la "wave" con un commento ironico postato dal profilo ufficiale in risposta al tweet di Damiano.

"Sai com'è? Siamo fuori di testa, ma diversi da loro" scrive la Lazio, citando il brano con cui i Maneskin, ormai quasi due anni fa, hanno trionfato al Festival di Sanremo,.