Covid, ora l'Ue imita l'Italia: tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina

Dopo le critiche all’Italia e alla sua decisione di testare per il Covid i passeggeri in arrivo dalla Cina ora l’Unione Europea fa una retromarcia e prende la scelta del governo guidato da Giorgia Meloni come esempio per limitare la diffusione del virus. «Oggi il Comitato per la Sicurezza sanitaria dell’Ue si è dimostrato unito sulle azioni da intraprendere rispetto ai possibili rischi di una nuova ondata di Covid proveniente dalla Cina» l’annuncio su Twitter della commissaria europea per la Salute e la Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides. Più precisamente, spiega Kyriakides, il Comitato ha deciso di introdurre il tampone per i viaggiatori dalla Cina, un maggiore monitoraggio delle acque reflue e una maggiore sorveglianza interna. «L’unità europea rimane il nostro strumento più forte contro il Covid», sottolinea ancora Kyryakides aggiungendo infine che «la discussione proseguirà domani in Ipcr». Dai dati emersi sui test effettuati in Italia non sono emerse nuove varianti del virus giunte dalla Cina.