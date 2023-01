Tagadà, Bassetti loda il governo sul Covid: “L'Ue impari e prenda esempio”

02 gennaio 2023 a

Con il nuovo anno arrivano delle rinnovate regole sul Covid: in primis è prevista la fine dell'isolamento per i positivi senza obbligo di un tampone negativo, solo se si è asintomatici da due giorni. Resta però l'obbligo di indossare la mascherine Ffp2 per dieci giorni. Tale notizia è commentata con Matteo Bassetti, infettivologo di Genova, nel corso della puntata del 2 gennaio di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 condotto da Alessio Orsingher e Luca Sappino: “Sono scelte molto giuste, vanno nella direzione di tutto il resto del mondo. Questa decisione sui 5 giorni per esempio il Cdc di Atlanta negli Usa l’ha presa parecchie settimane fa. Si va nella direzione della convivenza. Restano esclusi da tale misura gli immunodepressi, gli operatori sanitari, ma soprattutto chi proviene dalla Cina. Varrebbe la pena di spedire questa misura a Bruxelles, almeno imparano qualcosa all’European Cdc, che mi è parso assente, come del resto è stata assente l’Oms in questa fine di 2022. Quindi magari - chiosa amaramente Bassetti - se la leggono imparano qualche cosa…”.