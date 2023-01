Covid, Vaia spegne l'allarme dalla Cina: i risultati del sequenziamento a Fiumicino

01 gennaio 2023 a

Francesco Vaia ridimensiona l’allarme sull’arrivo dei cittadini provenienti dalla Cina dopo l’esplosione dei contagi Covid nella nazione orientale. Il direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, ha approfondito la situazione dei tamponi positivi al Sars-CoV-2 dei passeggeri arrivati nei giorni scorsi a Fiumicino, scalo di Roma, dalla Cina: “Cominciamo il nuovo anno con una buona notizia. Sono - ha scritto Vaia sul proprio profilo Facebook - appena arrivati dal nostro laboratorio di virologia i dati riguardanti i sequenziamenti sui primi tamponi dei cittadini positivi al Covid e provenienti dalla Cina. Confermiamo la presenza di varianti da noi già conosciute e attualmente coperte da farmaci e vaccini. Soprattutto da immunità ibrida. Forza e avanti sempre!”. Un aggiornamento che ammutolisce tutti coloro che avevano già gridato a possibili chiusure, restrizioni e lockdown per contenere la diffusione di un’eventuale nuova variante in grado di scalzare Omicron come mutazione del virus dominante. Così, al momento, non è.