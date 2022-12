Ratzinger, morto Papa Benedetto XVI. La salma a San Pietro, funerali il 5 gennaio

31 dicembre 2022 a

I funerali di Joseph Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI, saranno celebrati giovedì 5 gennaio alle 9:30 in piazza San Pietro. A presiedere la cerimonia sarà Papa Francesco, una notizia che già era filtrata negli scorsi giorni e di cui si era a lungo discusso visto che per la prima volta si registrava la presenza di due Papi nell’era contemporanea. A riferire i dettagli delle esequie è stato il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Dal 2 gennaio, invece, la salma sarà esposta per l'omaggio dei fedeli. Il Papa emerito Benedetto XVI aveva ricevuto l'unzione degli infermi mercoledì scorso, al termine della messa nel pomeriggio, nel monastero Mater Eccleasiae in Vaticano alla presenza delle Memore. “Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri” l’ulteriore dettaglio fornito da Bruni dopo la scomparsa di Ratzinger. In vista dell’esposizione della salma e dei funerali si registra un’allerta in casa Atac per l’attesa di un grande afflusso di persone, in particolare per quello alla stazione della metro A di Roma, Ottaviano, la fermata più vicina a Piazza San Pietro.