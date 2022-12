Autostrade, nel 2023 arriva l'aumento dei pedaggi: ecco le nuove tariffe

31 dicembre 2022 a

Nuovo duro colpo per i portafogli degli italiani, anche se la stangata è stata evitata. Sono stati infatti scongiurati gli aumenti nella stragrande maggioranza delle società autostradali italiane: il 50% delle arterie sarà senza incrementi, inoltre ci saranno aggiornamenti delle tariffe graduali e con tagli rispetto alle previsioni. Tutto ciò è stato stabilito dal Mit, guidato da Matteo Salvini, d’intesa con il Mef, «col risultato che gli italiani potranno beneficiare di una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei», si legge nella nota.

In Spagna per undici tratte autostradali è previsto un incremento del 4% (rispetto alla richiesta media di +8,4%). In Francia è previsto invece una lievitazione media delle tariffe del 4,75% dal primo febbraio 2023, che si aggiunge al +2% del 2022. «Nel nostro Paese, le arterie di competenza di Autostrade per l’Italia rischiavano un aumento che sfiorava il 5% che è stato scongiurato. Dal primo gennaio si fermerà al 2%, con aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023», sottolinea ancora il ministero delle Infrastrutture in un comunicato.

In particolare non si registrano inasprimenti per le società con aggiornamento del piano economico in corso (Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Milano Serravalle, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - Tronco Autocisa, Società Autostrade Valdostane S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A. - A6, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A., Società Autostrada Tirrenica p.A., Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A, Concessioni Autostradali Venete S.p.A.), zero incrementi per le società con concessione scaduta (Autostrada del Brennero S.p.A, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - A12 Tronco Ligure Toscano -, Autovie Venete S.p.A., SATAP S.p.A. - Tronco Torino, Alessandria, Piacenza, Autostrada dei Fiori S.p.A., Società per Azioni Autostrada Torino-Ivrea-Valle D’Aosta), inalterate la BreBeMi, la Pedemontana Lombarda, la Strada dei Parchi Spa, il consorzio per le autostrade siciliane.