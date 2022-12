Infrastrutture, si apre il “cantiere Italia” voluto da Salvini: da Anas 25 bandi da 1,7 miliardi

30 dicembre 2022 a

Anas in fermento. 25 bandi di gara per interventi in tutta Italia da 1,7 miliardi: è quanto verrà pubblicato oggi dalla società che gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, che conferma un’intensa attività di fine anno. Per il MIT guidato da Matteo Salvini è un’anticipazione significativa delle opere che verranno appaltate a partire da gennaio. Nel 2023 il Vicepremier e Ministro intende avviare con forza il Cantiere Italia anche grazie agli effetti dei 4,55 miliardi liberati dal Cipess, senza dimenticare il nuovo codice degli appalti che ha l’obiettivo di velocizzare le procedure.