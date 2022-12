Milano, rapinato il figlio di Matteo Salvini: minacciato con un coccio di bottiglia

26 dicembre 2022 a

Federico Salvini, figlio del leader della Lega, è stato rapinato la sera del 23 dicembre. Lo racconta lo stesso ragazzo diciannovenne che ha subito avvertito il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. “Mi hanno minacciato con un coccio di bottiglia per avere il cellulare”. Il figlio di 19 anni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è stato rapinato lo scorso 23 dicembre a Milano. L’episodio è stato anticipato dal sito del Corriere e trova conferme in ambienti investigativi. Erano le 20 quando il giovane in via Paladini, zona Gambara, è stato avvicinato da due uomini che, minacciandolo con una bottiglia, gli hanno intimato di consegnare lo smartphone.

Il 19enne ha fatto quanto richiesto e i due rapinatori - descritti come di origine nordafricana - si sono allontanati. Il ragazzo è riuscito poi a contattare il padre che tramite la sua scorta ha avvisato la questura. Le indagini della Polizia di Stato hanno consentito di rintracciare e recuperare il cellulare che è già stato consegnato al figlio del leader della Lega. Sul caso di cronaca è intervenuto lo stesso Matteo Salvini che ha detto: “È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano - ha concluso il leader della Lega - Fortunatamente non si è fatto male nessuno”.