Gas, mai un prezzo così basso dallo scoppio della guerra in Ucraina

Giù sempre più in fretta. Il prezzo del gas europeo è sceso sotto gli 80 euro al Megawattora (MWh): in particolare al mercato olandese la quotazione al TTF gira a 76 euro al MWh. Per ritrovare un prezzo più basso, che gli si avvicini, bisogna tornare a prima della guerra in Ucraina. Il 21 febbraio era a 72 euro; il 22 febbraio a 79 euro; il 23 febbraio a 88 euro. Con l'invasione della Russia in Ucraina, il 24 febbraio, il prezzo era schizzato a 127 euro al MWh.

Ma se sul fronte energetico le cose si stanno normalizzando non si può dire lo stesso per l’escalation del conflitto. L’Alto commissariato Onu per i diritti umani (Ohchr) ha reso noto il numero di vittime civili della guerra della Russia in Ucraina, riferendo che tra il 24 febbraio 2022 e il 26 dicembre 2022 sono morte in Ucraina 6.884 persone, tra cui 429 bambini. L’agenzia Onu ha precisato che la cifra reale delle vittime civili potrebbe essere “considerevolmente più alta, poiché la ricezione di informazioni da alcune località in cui si sono svolte intense ostilità è stata ritardata e molte segnalazioni sono ancora in attesa di conferma”.