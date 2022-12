Aboubakar Soumahoro, Striscia scova un altro video sconcertante

26 dicembre 2022 a

Non va in onda per la pausa natalizia ma picchia durissimo lo stesso. Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, colpisce ancora Aboubakar Soumahoro, il deputato ora autosospeso ed eletto in Parlamento con l'Alleanza Verdi e Sinistra. Su Twitter la redazione del programma di Canale 5 rilancia un breve video che mostra Soumahoro vestito da Babbo Natale mentre urla "forza Babbo Natale". "Bonelli e Fratoianni credono ancora a Babbo Natale" titolano sul filmato sparato sui social. E poi: "Buon Natale a tutti! E noi abbiamo un motivo in più per festeggiare perché anche alla Vigilia di Natale Striscia è stato il programma più visto della giornata! Grazieee!" cinguettano dal tiggì.

"Malvagità e cattiverie", Soumahoro torna a parlare: con chi ce l'ha

Soumahoro è finito nel mirino dopo lo scandalo delle coop di famiglia, gestite dalla moglie e dalla cognata: soldi spariti, fatture false, strani giri di denaro in Ruanda, dipendenti che poi hanno accusato di non essere stati pagati, minori che hanno denuncianto di aver vissuto in condizioni pietose nonostante l'erogazione alla coop di soldi pubblici.

Buon Natale a tutti!

E noi abbiamo un motivo in più per festeggiare perché anche alla Vigilia di Natale Striscia è stato il programma più visto della giornata! Grazieeee!#striscialanotizia #ascoltitv pic.twitter.com/lBWY9VqwXA — Striscia la notizia (@Striscia) December 25, 2022

La denuncia più sconvolgente è stata quella dell'amico di Soumahoro che lavora nei campi e che ha rivelato che i famigerati stivali con cui Aboubakar si è presentato al primo giorno in Parlamento - diventati il simbolo del deputato - fossero suoi, glieli aveva solo prestati e adesso ne reclamava il ritorno: "Mi servono per lavorare" ha denunciato.