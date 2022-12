Gas, l'allarme di Stefano Besseghini: col freddo il prezzo aumenterà

19 dicembre 2022 a

L’accordo sul price cap per il gas ha fissato un prezzo «sicuramente più basso di quello con cui si era cominciata la discussione ma rimane un prezzo alto rispetto ai prezzi industriali». Lo ha affermato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, commentando a margine dell’incontro con il Consiglio generale di Assolombarda l’intesa raggiunta in sede europea. «È un prezzo - aggiunge - che deve inevitabilmente confrontarsi con i mercati internazionali, con il Gnl, ci sono tutta una serie di parametri. Trovare un equilibrio non era facile. Vediamo quale sarà l’evoluzione».

Poi, però, arriva la stoccata sull'aumento dei prezzi al consumo. Con le temperature rigide di queste settimane, «sicuramente i prezzi, soprattutto nel gas, ne risentiranno». Lo ha detto il presidente di Arera Stefano Besseghini a margine del Consiglio generale di Assolombarda, in corso a Milano. «Adesso -spiega Besseghini- entriamo nella parte vera dell’inverno in cui le temperature sono più rigide e la domanda è più alta». Certamente, avverte, «gli stoccaggi, con l’ottobre-novembre che abbiamo avuto e con l’attività in controflusso che si è fatta, non sono messi malissimo però un incremento dei prezzi ci sarà».