Renzi esulta per l'assist che arriva dal giudice. Colpo al multificio di Nardella

Un assist involontario. Giunto da un ente col quale, nell'ultimo periodo, il rapporto non è stato dei più sereni. Il giudice di pace Carla de Santis ha annullato diciotto multe sanzionate dal nuovo telelaser di viale XI Agosto, a Firenze. Una decisione, quella riportata questa mattina sull'edizione locale di Repubblica, destinata a sollevare un vespaio di polemiche. Nella patria di Dante Alighieri e Niccolò Machiavelli, ma anche a livello politico nazionale.

“Sto ricevendo decine di mail da persone incredule perché, nella mia Firenze, si fanno multe se si supera di un chilometro il limite – affermò lo scorso 12 ottobre Matteo Renzi - Con limite 50, centinaia di multe per chi va a 51 km. Una visione della pubblica amministrazione assurda. Questo non è finalizzato a garantire la sicurezza stradale, ma a far cassa a spese delle famiglie. Un comune non può diventare un multificio, mai”. Ne scaturì una nuova, feroce polemica col sindaco Dario Nardella, per anni considerato molto vicino al nativo di Rignano. Dopo la decisione di Renzi di uscire dal Pd e di fondare Italia Viva, i rapporti tra i due si sono freddati. Molto.

Secondo i dati raccolti dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Jacopo Cellai, l'autovelox di viale Etruria emette una multa ogni novanta secondi. I quattro nuovi velocar, con telecamere piazzate più in alto e che coprono un raggio di una trentina di metri, nello stesso periodo ne hanno comminate in tutto 227mila. Numeri spaventosi, in grado di mettere in ginocchio il già misero bilancio delle famiglie del capoluogo toscano. “Se la velocità massima consentita è 50 chilometri orari non si deve superare, indipendentemente dai controlli – sottolineò l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti - Detto questo, non si multa chi va a 51 chilometri all’ora, ma chi procede ad almeno 56 chilometri orari, avendo una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 chilometri prevista dal regolamento di attuazione del codice della strada. Questo prevede la norma nazionale, non l’amministrazione comunale di Firenze”. Secondo il giudice di pace, i nuovi telelaser sono stati posizionati in cima ai lampioni e questa “è una violazione di quanto previsto dal Codice della Strada”. Una decisione che potrà aprire la strada ad un numero imprecisato di ricorsi.