Indagata lady Soumahoro, le carte choc: "Spregiudicatezza criminale"

Sullo stesso argomento: Sinistra senza vergogna. Ora il Pd rivuole il finanziamento pubblico

Ordinanza del gip sulla coop Karibu di Latina. Nel mirino anche la madre e il fratellastro

Tommaso Carta 16 dicembre 2022 a

a

a

Dopo la suocera anche la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro risulta indagata nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della cooperativa Karibù, che si occupa della gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Alla donna, Liliane Murekatete, a sua madre Marie Therese Mukamitsindo e al fratellastro Michel Rukundo il gip Giuseppe Molfese contesta di aver messo in atto un «programma delinquenziale a gestione familiare», caratterizzato da una «elevata spregiudicatezza criminale».

Gli indagati per un anno non potranno contrattare con la pubblica amministrazione e esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di 639mila euro a Mukamitsindo e di oltre 13mila euro a ciascuno dei due figli. Per il gip di Latina non solo la suocera di Soumahoro «ha svolto e svolge un ruolo centrale nella dinamica delittuosa» ma i due figli Michel e Liliane «hanno offerto consapevole e attiva partecipazione al meccanismo fraudolento».

Soumahoro fa la vittima e lancia l'accusa di complotto: vergognosa persecuzione

Liliane Murekatete si difende e, attraverso le parole del suo avvocato, Lorenzo Borrè, si dice fiduciosa che «a breve, anzi a brevissimo verrà fatta chiarezza e dimostrata la totale innocenza». A difesa della moglie il deputato Aboubakar Soumahoro si dice «profondamente amareggiato, dispiaciuto e preoccupato» dalla vicenda ma comunque certo dell'operato della «magistratura, nella quale ripongo la massima fiducia». L'onorevole ribadisce la sua totale «estraneità ai fatti» assicurando che continuerà a impegnarsi nell'attività politico-parlamentare sui «temi che hanno da sempre caratterizzato il mio impegno sociale, sindacale e politico perla promozione dei diritti, della dignità e contro qualsiasi forma di sfruttamento».

Quanti milioni: interdizioni e sequestro, è indagata anche lady Soumahoro

Risultano indagati anche Ghislaine Ada Ndongo, Christine Ndyanabo Koburangyira Kabukoma e Richard Mutangana. Quest' ultimo è il cognato di Soumahoro e, solo poche settimane fa, era sceso in campo per difendere la reputazione del deputato. I tre sono i legali rappresentanti dell'associazione di promozione sociale «Jambo Africa» di Sezze, in provincia di Latina che si sono succeduti a partire dal 2014 fino ad oggi. Sarebbero ritenuti responsabili di aver emesso fatture false al fine di consentire alla Karibù «l'evasione delle imposte sui redditi». La Jambo insieme ad Aid, secondo gli inquirenti, sarebbero state create ad hoc per trasferire denaro all'estero.

Sul caso è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che, parlando dal palco della festa per i 10 annidi FdI, ha definito «inquietante la commistione tra quello che è emerso come gestione amministrativa e l'atteggiamento pedagogico che alcuni volevano avere candidando un testimonial dell'accoglienza di un certo mondo che si muove per invocare la fratellanza mondiale a partire dalle proprie origini. Questo l'ho trovato un po' deprimente a prescindere dal rilievo penale».

"Ong schermo di politiche buoniste". Così Paragone incastra la sinistra

Anche il sindacato Uiltucs, tra i primi a denunciare le problematiche riguardanti la coop Karibu, è intervenuto sugli ultimi sviluppi dell'inchiesta: «Abbiamo da tempo avviato tutte le doverose iniziative a tutela dei dipendenti della cooperativa Karibu e Aid che si sono rivolti al nostro sindacato» recita una nota. «In considerazione dei recenti sviluppi investigativi - si legge ancora - la nostra categoria ha ritenuto doveroso ampliare la sfera della tutela dei dipendenti della cooperativa iscritti a Uiltucs, anche nell'ambito del procedimento penale in ordine ai fatti in corso di accertamento. Per tale ragione, il sindacato ha conferito incarico all'avvocato Renato Archidiacono di approntare tutte le opportune iniziative che potranno tutelare, anche in sede penale, i diritti dei lavoratori iscritti alla nostra categoria sindacale».