Stasera Italia, Gianluigi Paragone contro la sinistra: Ong schermo di politiche buoniste

Diritti umani, Qatargate, corruzione e caso Soumahoro. La sinistra è nell'occhio del ciclone ed è al centro di tutti gli scandali emersi nelle ultime ore. Gianluigi Paragone è stato ospite della puntata di "Stasera Italia" in onda su Rete4 il 15 dicembre. Lì ha spiegato a Barbara Palombelli che, spesso, dietro le politiche buoniste si nasconde ben altro. Il Parlamento europeo dovrebbe diventare un luogo tenuto molto più sotto controllo rispetto a quanto è avvenuto finora.

"La politica in Europa vale meno rispetto ai gruppi di pressione - ha detto Paragone durante "Stasera Italia" - Attorno all'Europarlamento ci sono grandi uffici legali che praticano il lobbismo in difesa delle multinazionali e di Big Pharma. Ma l'Europarlamento è troppo poco visibile agli occhi dei cittadini. E' una di quelle istituzioni in cui i giornalisti si esercitano troppo poco nel controllo. Ad esempio, abbiamo fatto scivolare la notizia per cui von der Leyen ha negato gli sms nella trattativa con l'amministratore delegato di Pfizer. Se la democrazia vuole essere una vetrina di cristallo, allora deve cominciare a raccontare tutta la verità. Le Ong vengono utilizzate come schermo di politiche buoniste. E nessuno va a controllare. E' notizia di oggi l'indagine che vede coinvolta la moglie di Soumahoro. Non vorrei avesse ragione Giorgio Gaber quando parlava del potere dei più buoni".