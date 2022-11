Saman, recuperato il corpo trovato a Novellara. Procuratore Reggio: "Integro e con gli stessi abiti"

28 novembre 2022 a

"Quello che è emerso è senz'altro un corpo sostanzialmente integro, che si è ben conservato considerata la profondità nella quale è stato interrato per oltre un anno e mezzo. È stato rinvenuto con gli stessi abiti che indossava la persona al momento dell'interramento". È quello che ha detto il procuratore di Reggio Emilia, Gaetano Calogero Paci, parlando con i giornalisti in merito al corpo rinvenuto a Novellara, nel Reggiano, che si presume sia di Saman Abbas, la 18enne pachistana che sarebbe stata uccisa dai familiari perché contraria a un matrimonio combinato.

Resti umani in un casolare a Novellara. Possibile svolta sul caso Saman

"Adesso si tratterà di verificare anche l'integrità degli organi interni perché è attraverso essi e su essi che si faranno tutte le indagini di tipo autoptico per verificare l'esatta identità del corpo stesso", ha aggiunto il procuratore. "Il contesto in cui il corpo è stato ritrovato e anche qualche elemento peculiare già consentono di formulare una probabilità di identificazione", ha poi aggiunto il procuratore reggiano. "La prova regina è quella del dna e quindi solo attraverso una comparazione positiva sarà possibile dire che si tratta del corpo di Saman Abbas", ha concluso. Il corpo è stato rinvenuto dieci giorni fa su indicazione dello zio della ragazza, Danish Hasnain, il quale si trova in carcere assieme ad altre quattro persone con l'accusa di omicidio. Il corpo è stato dissotterrato ieri in tarda serata e sarà trasferito in un laboratorio di medicina legale dell'Università di Milano dove saranno eseguite tutte le analisi del caso.