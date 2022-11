Antifascismo da farsa, fanno togliere la "x" dalla scritta: ricorda la Decima Mas

Sullo stesso argomento: Colpo di scena sul caso Montesano. Una foto di Milly Carlucci inguaia la Rai

Sarà l'ossessione sinistra di vedere il pericolo fascista ovunque soprattutto ora che c'è il centrodestra al governo. Sarà la recente polemica per la maglietta indossata da Enrico Montesano a Ballando con le stelle. Sarà un caso, ma da anni negli addobbi natalizi delle nostre città si vede la scritta Xmas, abbreviazione usata per l'inglese Christmas, senza che nessuno l'avesse mai accostata alla Decima Flottiglia Mas che anche della Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana. Ma non ci facciamo mancare nulla.

Il caso ci porta a Pozzallo, nel Ragusano, in Sicilia. In città si iniziano a organizzare le luminarie natalizie ma a qualcuno la scritta "Merry Xmas" nella piazza principale non va giù e allora un gruppo protesta. "Quella scritta rievoca la X Mas, fascisti!". Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha preferito eliminare l’oggetto del contendere, una "x", lasciando così un incomprensibile Mas...

"In occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata, così come avviene in tutta Italia, una scritta. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto Xmas, così come accade in tutto il mondo, che significa Buon Natale. Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa scritte travisandola volutamente per ’decima mas’ che è tutt’altra cosa", spiega all’AdnKronos il sindaco del comune in provincia di Ragusa. Pozzallo democratica ed antifascista - aggiunge- non poteva subire la benché minima possibilità di essere associata al fascismo o di avere una scritta fascista. Ecco perché - conclude Ammatuna-la x è stata rimossa per garantire alla città di vivere un Natale più sereno".