Ischia, il bilancio è tragico: trovati altri due corpi. Si cercano i dispersi

Si aggrava il bilancio delle vittime della frana che ha colpito Casamicciola sull'isola di Ischia mentre prosegue senza sosta lo sforzo dei soccorritori per individuare i dispersi. I morti della tragedia finora sono tre, ma il bilancio ufficiale sarà aggiornato dal prefetto di Napoli alle 18. Dopo le 14 è stato recuperato il corpo senza vita di una donna anziana, non ancora identificata, l'ultima in ordine di tempo a essere trovata dai soccorritori. Si tratta della terza vittima accertata della frana che si è verificata all’alba di ieri e che ha travolto parte delle abitazioni in via Celario, nella parte alta del comune ischitano.

In mattinata era stato trovato il corpo senza vita di una bambina, sempre nella parte alta di Casamicciola, la zona maggiormente colpita dalla frana. La bimba di 5-6 anni e con ogni probabilità è stata sorpresa dalla frana mentre stava dormendo. Il corpo senza vita sarebbe stato trovato nei pressi di un materasso, forse ciò che resta del suo letto. La prima vittima accertata della tragedia è Eleonora Sirabella, 31 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nei pressi di piazza Maio.

La seconda vittima è una bambina di 7 anni. "Stato di emergenza per Ischia"

I vigili del fuoco e gli altri soccorritori continuano le ricerche de dispersi, anche all'interno delle auto trascinate in mare dalla furia dell'acqua. Questa mattina un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare ha salvatato 5 persone, 3 adulti e 2 bambini, rimasti isolati in un agriturismo.