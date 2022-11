Maltempo Ischia, frana a Casamicciola: 13 dispersi tra cui un neonato

26 novembre 2022 a

a

a

Notte di terrore a Ischia sferzata dal maltempo: almeno 13 persone sono disperse dopo che sull'isola del Golfo di Napoli questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice, a Casamicciola Terme. La frana ha travolto le case e alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Alcune abitazioni sono sommerse dal fango lungo via Celario. Secondo le prime informazioni i dispersi erano quattro: una 25enne e una famiglia composta da marito moglie e un bambino neonato. Poi il bilancio è ancora più drammaticamente salito a 13.

Ischia, le immagini del maltempo e dell'ultimo disastro pic.twitter.com/VqEkfO0f5L — TERRANOSTRA NEWS (@terranostranews) November 26, 2022

Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e forze dell’ordine sono al lavoro a Casamicciola per sgomberare le arterie stradali interessate dalla frana e da colate di fango e detriti in modo da permettere la viabilità e quindi maggiore efficacia nei soccorsi. Un uomo è stato travolto dal fango nella ondata di maltempo: è stato recuperato e salvato ed è cosciente, come si apprende dai carabinieri. Risultano interrotti al momento i collegamenti via mare per Ischia da Napoli, mentre sono garantite solo le corse da Pozzuoli con priorità per le squadre di soccorso attese sull’isola. La Asl Napoli 2 Nord ha attivato l’elisoccorso. Su parte della Campania e in particolare sulla fascia costiera oggi è in vigore l’allerta meteo di livello arancione diramata ieri dalla Protezione civile regionale.

Le squadre della Protezione civile regionale sono all’opera dall’alba di questa mattina sull’Isola di Ischia per supportare i soccorsi alla popolazione. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, partecipano al Centro Coordinamento Soccorsi convocato in Prefettura.