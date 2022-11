Musei, biglietti più cari per colpa dei blitz pro-clima. Sangiuliano: dobbiamo proteggere le opere

20 novembre 2022 a

"I continui attacchi e oltraggi che sempre più spesso avvengono a danno del nostro patrimonio artistico e culturale impongono di ripensare e rinforzare i livelli di protezione a loro presidio". Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano con una nota spiega che i blitz dimostrativi in musei e gallerie d'arte rischiano di avere ripercussioni sul costo dei biglietti. "La violenza insensata e gratuita che prende di mira i quadri, le installazioni, le opere e le strutture dei nostri musei e gallerie spinge a prendere immediati provvedimenti, a partire dalla copertura con il vetro di tutti i dipinti. Considerato l’ingente patrimonio da proteggere, di conseguenza l’intervento rappresenterà un costo notevole per le casse del Ministero e dell’intera nazione e che, purtroppo, non potrà che prevedere un aumento del costo del biglietto d’ingresso", si legge nella nota.

"Anche questa volta, l’oltraggio di pochi violenti rischia di ricadere sugli italiani e, in particolare, su coloro che vorranno andare a vedere una bella mostra", conclude il ministro.

Quando ai primi di novembre gli attivisti di Extinction Rebellion hanno gettato della zuppa su un Van Gogh in morta a Roma, Sangiuliano si era recato a sul posto: "Sono venuto qui per stigmatizzare quello che è stato un atto molto grave. Ovviamente, adesso la giustizia farà il suo corso, c'è una indagine dei carabinieri che accerteranno i fatti e le modalità e qual era la vera volontà. Per fortuna - riferiva Sangiuliano - l'opera era protetta bene e mi riempie di gioia il fatto che non sia stata seriamente danneggiata".