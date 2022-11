Covid, Schillaci silenzia i critici: “Il governo non ha mai messo in discussione i vaccini”

18 novembre 2022 a

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a una interpellanza urgente alla Camera, si è soffermato sulla questione dei vaccini e su come il governo Meloni ha intenzione di convivere con il problema Covid: “In nessun momento l’importanza della vaccinazione è stata messa in discussione dal governo, dal presidente del Consiglio dei Ministri e dal sottoscritto e anche il sottosegretario Marcello Gemmato, le cui dichiarazioni sono state evidentemente decontestualizzate, ha già avuto modo di smentire qualsivoglia malevola interpretazione”.

“Nessuna mia iniziativa potrà mai pregiudicare il diritto alla cura e la difesa della salute”, ha assicurato il ministro, ricordando che “la campagna vaccinale ha permesso di evitare oltre 500mila ospedalizzazioni e circa 50mila decessi. I dati confermano l’importanza della vaccinazione nel prevenire ricoveri e decessi. Il 90,5% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale in Italia”. Dal 1 dicembre, ha aggiunto ancora Schillaci, “il ministero con il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, avvierà una campagna di comunicazione con spot televisivi e radio, per promuovere la vaccinazione anti covid e influenzale. Verrà ricordato che le due cose possono essere fatte insieme, in una sola seduta”.