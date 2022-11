Temporali nel Lazio, la Protezione civile decreta l'allerta gialla

13 novembre 2022 a

a

a

Maltempo in arrivo su Roma e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di lunedì 14 novembre, e per le successive 9-12 ore, si prevedono precipitazioni sparse, specie sui settori meridionali della regione. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali sui settori meridionali del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Vortice freddo dalla Grecia, pioggia e temporali su mezza Italia

Situazione non migliore nel resto d'Italia. Lunedì cielo in prevalenza nuvoloso con maggiori possibilità di schiarite anche ampie su Toscana, Levante ligure e sud della Sardegna, in serata anche sulla Val Padana centro-orientale. È quanto prervedono i meteorologi di Meteo Expert. Al mattino possibili precipitazioni in Valle d’Aosta, sul medio e alto Piemonte e nel nordovest della Lombardia, nevose sopra 1500 metri circa; piogge sparse localmente anche moderate su basso Lazio e Campania, deboli e isolate nel sud delle Marche e in Abruzzo; piogge occasionali in esaurimento nelle Prealpi venete, in Carnia e nell’interno del sudovest della Sicilia. Nel pomeriggio fenomeni quasi ovunque in esaurimento con locali piogge quasi esclusivamente sulla Campania. Temperature massime per lo più in calo al Nord, in rialzo su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia. Venti in prevalenza deboli con qualche locale rinforzo da nord-nordest nel Ponente ligure, da sud nel Salento, al mattino e con direzione variabile anche sul Tirreno. Mari poco mossi o localmente mossi.