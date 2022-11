Cinghiale sbrana un anziano: amputati braccio e gamba. Scatta la caccia nel Mantovano

12 novembre 2022 a

Caricato e aggredito brutalmente da un cinghiale. Un uomo di 92 anni è in condizioni critiche dopo che è stato attaccato dal grosso animale che si era introdotto nell'azienda agricola del figlio. L'anziano ha subito l'amputazione di un braccio e di una gamba. Tutto è accaduto mercoledì 9 novembre in una azienda agricola di San Giovanni del Dosso, nel basso mantovano. L'anziano si trovava in casa quando ha improvvisamente sentito i cani abbaiare. Uscito nell'aia ha visto un cinghiale che lo ha aggredito mordendolo sia a un braccio, a una gamba e all’addome. Quando il figlio e il nipote del 92enne hanno fatto ritorno a casa lo hanno trovato a terra, sanguinante.

Viene passato al setaccio in queste ore il territorio tra le province di Mantova e Modena. La zona è battuta dalla polizia provinciale "per la ricerca e il contenimento", ma per adesso l’animale non è stato trovato. Il figlio e il nipote del 92enne stavano lavorando nei campi, quando l’anziano ha sentito abbaiare con insistenza il cane. È uscito di casa e si è trovato davanti il cinghiale, che lo ha caricato e morso, lasciandolo a terra in gravi condizioni. È stato portato in elisoccorso all’ospedale di Cremona. L’uomo è tuttora in pericolo di vita, dopo l’amputazione di un braccio e una gamba. La sindaca di San Giovanni del Dosso, Angela Zibordi, ha chiesto alla popolazione di prestare la massima attenzione, anche di notte in auto. "Raccomandiamo attenzione - scrive - anche nei confronti dei vostri animali di piccola taglia e soprattutto per l’incolumità delle persone".