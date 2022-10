Pescara, cinghiali fanno irruzione all'asilo. Bambini salvati dalla maestra

21 ottobre 2022 a

Panico in una scuola di Bussi sul Trino, piccolo comune in provincia di Pescara, dove un gruppo di cinghiali ha fatto irruzione all'interno di un asilo. La famiglia di ungulati composta da una decina di esemplari, secondo quanto si apprende, è riuscita a sfondare la rete di recinzione del giardino e il vetro del portone principale.

Il cinghiale più grande è entrato in un’aula della scuola dove c’erano i bambini che stavano facendo lezione. I bimbi sono stati subito messi in sicurezza e spostati in un’altra aula dal personale scolastico. In particolare, una maestra si è frapposta fra i piccoli e il cinghiale, ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio nella concitazione del momento. Per mettere in salvo i piccoli è intervenuto anche il cuoco della scuola dell'infanzia, accorso dopo le urla della donna con il cinghiale spaventato che continuava a girare per la scuola travolgendo banchi e sedie. L'uomo lo ha fatto uscire aprendo una porta di sicurezza. Il gruppo di animali, che comprendeva due cuccioli, si è poi allontanato. La scuola si trova a ridosso di un bosco, in una zona periferica del paese nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario, e il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta. Secondo quanto si apprende nessun bambino è rimasto ferito.