Migranti, la Francia scuote tutta Europa: “Sospendete l'accoglienza dei profughi dall'Italia”

Tra Francia e Italia volano gli stracci sulla questione migranti. Da Parigi è arrivato l’annuncio della sospensione dell'accoglienza già prevista di 3500 rifugiati presenti al momento sul suolo italiano e ora in più il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha invitato “tutti gli altri partecipanti al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, in particolare la Germania, a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia”.

Darmanin non si è però fermato nei confronti dell’Italia, attaccandola “per la sua scelta incomprensibile di non accogliere l'Ocean Viking. La Francia aprirà alla nave il porto di Tolone con i suoi 234 migranti a bordo. Sarà accolta venerdì. La Francia deplora molto profondamente che l'Italia abbia fatto la scelta di non considerarsi come uno Stato europeo responsabile”.

Inoltre i francesi hanno previsto altre misure: “La Francia adotterà, nelle prossime ore, misure di rafforzamento dei controlli alle nostre frontiere interne con l’Italia. Il rafforzamento delle nostre frontiere tra Francia ed Italia dimostrerà purtroppo che - conclude Darmanin - noi possiamo anche impedire un certo numero di passaggi attraverso la frontiera italiana. La Francia trarrà tutte le conseguenze dell'atteggiamento italiano anche sugli altri aspetti della relazione bilaterale tra i due Paesi”.