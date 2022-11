Ocean Viking "verso Marsiglia", primi effetti della linea Meloni sui migranti

08 novembre 2022 a

La linea dura del governo italiano sulle Ong sta spingendo la Francia a dare un porto sicuro alla Ocean Viking, la nave battente bandiera norvegese della Sos Mediterranee con a bordo 234 migranti. Parigi infatti potrebbe presto aprire il porto di Marsiglia allo sbarco della dello scafo da tre giorni fermo in acque internazionali all'altezza del porto di Catania.

"Non c'è ancora nessuna conferma ufficiale ma dietro le quinte, al ministero dell'Interno francese, ci si prepara a un ipotetico sbarco a Marsiglia già a partire da giovedì" spiega Repubblica secondo cui tutto è appeso alla "trattativa politica e diplomatica" dopo che il ministro dell'Interno Gerald Darmanin aveva invitato l'Italia a rispettare le regole internazionali e fare sbarcare la nave della ong in Sicilia. "La linea intransigente di Roma sta spingendo la Francia a riflettere su un'altra soluzione" spiega il quotidiano.

La ong parla di una "situazione disperata" a bordo. Tra i 234 migranti ci sono 55 minori (43 non accompagnati tra cui uno di tre anni) e 15 donne. Intanto a Catania continua il braccio di ferro su Geo Barens e Humanity 1. I 35 naufraghi a bordo di quest'ultima hanno chiesto asilo davanti al Tribunale civile di Catania», fanno sapere dalla Ong. Humanity 1 ha avviato un’azione legale contro la decisione delle autorità italiane di non consentire ai migranti rimasti a bordo, dopo il soccorso a quelli più fragili, di sbarcare nel porto di Catania. Una richiesta urgente di asilo era stata presentata al tribunale della città siciliana per i migranti, che dovevano rimanere sulla nave Humanity 1 per due giorni dopo essere entrati nel porto di Catania. È stata presentata anche una denuncia al Tribunale Amministrativo di Roma contro un decreto emesso dal Viminale.