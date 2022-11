Elicottero caduto in Puglia, le immagini sul luogo del disastro

06 novembre 2022

Una tragedia ha squarciato i cieli della Puglia dove un elicottero di linea tra Foggia e le isole Tremiti è precipitato mietendo 7 vittime. Nessuno dei passeggeri a bordo dell'elicottero A 109 marche di identificazione I-PIKI di Alidaunia è infatti sopravvissuto allo schianto, avvenuto nelle campagne di Castelpagano di Apricena.

Sette le persone a bordo del velivolo che hanno perso la vita: Liza di soli 13 anni, Bostjan, Jon e MatejaCurk Rigler, tutti componenti di una famiglia slovena che era in vacanza. A perdere la vita anche il medico del 118 Maurizio De Girolamo, che era a fine turno e che ha preso il volo per tornare a casa, ma anche il pilota Luigi Ippolito e il co-pilota Andrea Nardelli.

Sulla tragedia l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un team investigativo sul posto per cercare di capire cosa sia successo all'elicottero e quali siano le cause dello schianto.

Al momento, le uniche certezze sono che l'elicottero è scomparso dai radar mentre era in volo, l'ultimo contatto radio con la torre di controllo è avvenuto intorno alle 9.30 circa nella zona della provincia foggiana tra San Severo e Apricena, nelle campagne dove poi è stato trovato. Per i passeggeri non c'è stato nulla da fare.

"In conseguenza del disastro aviatorio” ha spiegato la Procura "è stato aperto anche un procedimento penale con l’ipotesi di reato di disastro aviatorio colposo ed omicidio colposo plurimo a carico di ignoti".