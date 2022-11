Meteo Giuliacci, quando torna il caldo. Ribaltone termico e pioggia addio

04 novembre 2022 a

La pioggia e le nuvole sono sempre più protagoniste nei nostri cieli e nelle prossime ore anche le temperature sono destinate a scendere ulteriormente a livelli quantomeno autunnali. Ma allora il caldo è proprio finito? A rispondere a questa domanda è il colonnello Mario Giuliacci. Secondo il meteorologo infatti presto "l'alta pressione tornerà ad allungarsi verso la nostra Penisola, riportando quindi tempo stabile e asciutto su gran parte dell'Italia". Il freddo appena arrivato sull'Italia rischia così di lasciare il posto a un'altra ondata di caldo anomalo.

Occhio al calendario. Le correnti polari che stanno affluendo sul nostro Paese sabato 5 novembre "causeranno un ulteriore calo delle temperature in gran parte del Centro-Sud, con nuove piogge destinate a bagnare soprattutto le regioni meridionali e il medio versante adriatico, mentre intensi venti settentrionali spazzeranno gran parte della Penisola", scrive Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it. Stesso copione domenica, seppur con minore intensità. "Un nuovo ribaltone potrebbe però arrivare all'inizio della prossima settimana, con l'ennesimo assalto dell'alta pressione" spiega Giuliacci.

Il sereno tornerà lunedì ma l'assalto dell'alta pressione sarà "meno deciso e prepotente di quello che ha caratterizzato l'ultima parte di ottobre". Niente pioggia e le temperature torneranno a salire, "ma in modo contenuto, per cui sembra scongiurato il pericolo di una nuova ondata di caldo anomalo". Le giornate più calde saranno mercoledì e giovedì con temperature al di sopra della norma, soprattutto al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna "ma senza eccessi, con valori di poco oltre le medie stagionali". Nella parte finale della settimana dovrebbe tornare il freddo ma, per come sono andate le cose da questa estate in poi, il condizionale è d'obbligo.