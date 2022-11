Meteo Giuliacci, pioggia e neve dalla Groenlandia: quando arriva il freddo

03 novembre 2022 a

Stavolta si fa sul serio: il freddo sta per arrivare sulla spinta di un perturbazione in transito dalla Groenlandia. Novembre sta cambiando volto abbandonando le temperature estive. Insomma, dovremmo rientrare nella "normalità meteo" si legge sul sito di Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. "Tutto merito di una perturbazione ora in formazione a Sud della Groenlandia e che il 4 novembre raggiungerà le Alpi con la 'solita' direttrice da Nordovest. Ne consegue che le piogge saranno generose ma solo su una parte non completa di territorio". Le regioni nordoccidentali, infatti, saranno toccate da una quantità minore di pioggia ma "pioverà e nevicherà dovunque".

Dal 5-6 novembre la perturbazione dopo una "deviazione" sui Balcani entrerà dall'Adriatico. Il risultato è che le temperature massime "crolleranno di 5-10 gradi, portandosi quasi ovunque tra 12 e 20 gradi, anche meno laddove insisteranno piogge battenti".

Nel dettaglio, come saranno le previsioni meteo del fine settimana? Nella giornata di sabato 5 novembre in buona parte del territorio nazionale vedremo temperature leggermente inferiori alla media, mentre domenica "le termiche aumenteranno di nuovo fino a portarci a qualche grado sopra alla media, ma senza eccessi" si legge sul sito di Giuliacci. Dal punto di vista delle precipitazioni, sabato e domenica avremo piogge al Centro e al Sud.