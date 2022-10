Carrefour Assago, Pablo Marì operato: ferite suturate. Che succede al Monza

28 ottobre 2022 a

È andata in scena questa mattina l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto Pablo Marì all’ospedale Niguarda di Milano. Il difensore spagnolo del Monza è stato accoltellato ieri sera da un folle all’interno dell’ipermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. L’intervento odierno ha previsto «la sutura delle ferite, non profonde», riportate alla schiena dal calciatore, al cui fianco, al Niguarda era presente il vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani.

«Gli specialisti della Chirurgia Generale-Trauma Team dell’Ospedale Niguarda di Milano hanno effettuato stamattina l’intervento di ricostruzione dei due muscoli lesionati sulla schiena di Pablo Marì - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal Niguarda -. L’intervento è andato bene e si prevede un ricovero ospedaliero di due o tre giorni. Dopo le dimissioni, il calciatore potrà iniziare un percorso di riabilitazione. Questo tipo di lesioni muscolari richiede di norma due mesi di riposo prima di poter riprendere le attività fisiche». Marì è stato colpito alla schiena mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio di 4 anni. L’aggressore, un 46enne con disturbi psichici, ha ferito altre 5 persone, di cui un dipendente del Carrefour, deceduto in seguito ai colpi ricevuti.

Nel frattempo il Monza ha chiesto alla Lega il rinvio della partita con il Bologna prevista nel weekend. La squadra - ha fatto sapere Galliani - è sotto choc per quanto successo e nessuno si sente pronto a scendere in campo. Secondo quanto filtra la sfida dovrebbe essere effettivamente rinviata, accogliendo l'istanza del club di proprietà di Silvio Berlusconi. La gara sarà disputata dopo la pausa per il Mondiale in Qatar.