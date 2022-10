Carrefour rimuove i coltelli da tutti i supermercati. "Rischio emulazione"

28 ottobre 2022 a

Via tutti i coltelli e gli oggetti taglienti dagli scaffali dei supermercati Carrefour. Dopo la tragedia di giovedì 27 ottobre, quando il 46enne Andrea Tombolini ha creato il panico in un centro commerciale di Assago (Milano) ferendo sei persone e succedendone una, si teme il rischio emulazione. L'uomo, affetto da disturbi psichici, infatti ha afferrato un coltello da uno scaffale e ha iniziato a colpire la gente. Ora è piantonato in ospedale.

"Tutti gli oggetti taglienti sono stati rimossi da tutti i punti vendita" della catena di supermercati Carrefour, dopo l’aggressione avvenuta ieri sera nel punto vendita all’interno del centro commerciale Milanofiori di Assago. Lo rende noto

Carrefour Italia che, in segno di rispetto per la morte del suo dipendente, ha deciso di tenere chiuso per la giornata di oggi il supermarket di Assago e di indire due momenti di silenzio in nei punti vendita in tutta Italia. L’azienda ricorda poi che ieri sera è stato attivato il supporto psicologico per tutti i collaboratori che sono stati testimoni di questo episodio.

"Siamo in stretto e costante contatto con le famiglie coinvolte per supportarle in ogni modo possibile -prosegue la nota- e siamo a completa disposizione delle autorità competenti per far sì che la giustizia faccia il suo corso. Siamo felici di apprendere che l’altro nostro collaboratore rimasto ferito non è più in pericolo di vita e ci auguriamo che possa rimettersi presto. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ieri sono intervenuti con grande coraggio per fermare l’aggressione, rischiando di rimanere feriti". La vittima dell'aggressione è proprio un dipendente del supermercato, il 47enne di origine boliviana Luis Fernando Ruggieri.