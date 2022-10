Will Ita Is Media comprata per 5 milioni: la spesa di Calabresi e Brera

Andrea Giacobino 27 ottobre 2022 a

È costata 5,2 milioni di euro l’acquisizione da parte di Chora Media (podcast company del finanziere Guido Brera, del giornalista Mario Calabresi, di Mario Gianani e Roberto Zanco) del 100% di Will Ita Is Media, media company fondata da Alessandro Tommasi, Imen Boulahrajane, Davide Dattoli e Francesco Fumagalli. La cifra, finora non nota, la si evince dal verbale di cessione quote registrato qualche settimana fa a Milano davanti al notaio Federico Mottola Lucano. L’operazione prevede che i venditori incassino in tre tempi: 2,5 milioni subito, una pari cifra entro la fine dell’anno e 200mila entro settembre prossimo. E’ previsto inoltre per i soci di Will Ita Is Media di distribuirsi riserve per complessivi 300mila euro.

Ma la cosa interessante è la possibilità prevista per gli azionisti di Will Ita Is Media di dividersi il 3% dell’eventuale differenza tra il prezzo di vendita di Chora Media e 20 milioni. Ciò significa, in pratica, che Chora è destina ad essere ceduta. Ma Chora non esiste in quanto persona giuridica: la società che controlla la piattaforma di podcast è la Be Content di cui Calabresi ha il 15% e il restante 75% è della Be water che vede Brera e Gianani con quote analoghe. Tuttavia Be Content nel bilancio 2021 ha perso oltre 2,4 milioni su nemmeno un milione di ricavi. Farla crescere fino a valere 20 milioni sarà una strada lunga.