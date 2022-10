Un figlio laureato? Costa in media 130mila euro (ma può arrivare quasi al milione)

Il percorso più economico e quello extralusso: ecco le spese da affrontare per l'istruzione dei propri pargoli

Centotrentamila euro. Ecco quanto costa, in media, accompagnare economicamente un figlio dall'asilo alla laurea. E' la stima realizzata dalla società Moneyfarm e riportata da Repubblica.

Si tratta di una media, appunto. Volendo economizzare, si può spendere anche "soli" 53mila euro. Mentre chi sceglie un percorso "a 5 stelle", con scuole private e le migliori università del pianeta, può dover investire addirittura fino a 700mila euro. Col dubbio che il pargolo in questione difficilmente arriverà a guadagnare cifre simili in tutta la sua vita.

Nel dettaglio, racconta Repubblica, "si passa dai 60mila euro per una laurea magistrale a Napoli (costo della vita e sfizi inclusi) a 572mila per un Mba a New York". Il percorso più economico, 53mila euro, prevede che dall'asilo al ciclo magistrale dell'Università, tutto si svolga nel pubblico e in sede (libri e materiali inclusi). "Gli extra sono economici: lezioni d'inglese online dai 6 ai 16 anni e qualche svago come scout, teatro e sport. Il costo maggiore è l'Università, a Milano ad esempio, per 22mila euro".

Sul fronte opposto il 'percorso extra-lusso", dal costo di 700mila euro. "Curriculum scolastico tutto privato e internazionale, che culmina alla University College London con master alla London School of Economics: costano, da soli, intorno ai 265mila euro vitto e alloggio inclusi (che schizzano a 572mila euro se ci spostiamo negli Stati Uniti). Un privilegio per poche tasche".