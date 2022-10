Governo, Montanari a Otto e Mezzo contro i ministri di Meloni: insulta tutti

21 ottobre 2022 a

È un Tomaso Montanari durissimo quello che si collega con Lilli Gruber a "Otto e mezzo" venerdì 21 ottobre per commentare il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. La prima presidente del Consiglio donna giurerà domani alle 10 nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ha annunciato da qualche ora i nomi dei ministri che compongono la sua squadra quando il critico d'arte interviene su La7 per demolire il nuovo esecutivo. "Quali sono i ministri che le fanno esprimere un giudizio così duro" domanda Gruber". "Casellati, Santanché, Musumeci: un Governo di cognati, consiglioli... di uomini della propaganda. Sembra Fratelli di Crozza". E ancora: "È un governo di spartizione, Salvini ha avuto quello che voleva compresi gli Interni. È un governo ideologico: la sovranità alimentare, l'autarchia. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Il merito e l'istruzione? Qui c'è veramente l'alleanza del peggio, il fascio-liberismo. La famiglia a chi odia gli omosessuali. E la natalità, dei bianchi però perché quella dei neri non va bene".