Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia. “Emergenza pubblica”

Rossana Padoan Falcone è stata aggredita in spiaggia da un cinghiale. La donna di 57 si trovava sulla spiaggia di Vernazzola, a Sturla, nel levante genovese, quando il grosso animale l’ha morsa ad un braccio. A raccontarlo lei stessa, con un post su Facebook. “A proposito della cosiddetta ‘Emergenza Cinghiali’ volevo segnalare il grave incidente di cui sono stata vittima venerdì alle ore 19.45 presso la Spiaggia di Sturla in Via del Tritone - esordisce la donna - Sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale”.

La donna, membro del circolo Pd di Portoria, racconta che “le conseguenze al momento antibiotico tre volte al giorno, richiamo antitetanica e profilassi antirabbica per la quale sono previste tre somministrazioni”. Ad aggredirla, spiega, “un cinghiale di media-grossa taglia solo, senza prole al seguito, e io non avevo fatto nulla per infastidirlo. Quando mi sono accorta della sua presenza vicino a me sono rimasta immobile come una statua sperando che mi superasse, e invece così non è stato mi ha morso il braccio. Ci troviamo in una situazione di emergenza di sicurezza pubblica”.

“La spiaggia dove mi trovavo - la denuncia sul fatto accaduto vicino Genova - è una spiaggia notoriamente frequentata da famiglie con bambini, passeggini ed è attrezzata per i disabili. A mio avviso ritengo che il Comune dovrebbe vietare l’ accesso alle spiagge di Sturla e Vernazzola, fino a quando sarà presente tale emergenza o perlomeno avvisare la cittadinanza del pericolo con apposita cartellonistica affissa nelle suddette spiagge”.

