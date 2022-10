Covid, super-variante letale creata in un laboratorio Usa. Scienziati divisi

20 ottobre 2022 a

Una variante Covid particolarmente letale è stata cercata in un laboratorio americano e sta provocando un certo dibattito nella comunità scientifica. Alla base del potenziamento del virus ottenuto artificialmente dagli scienziati c'è la volontà di trovare le contromisure per una possibile pandemia futura di un virus ancora più pericoloso di quello del ceppo di Wuhan. Si tratta di “guadagno di funzione”, una serie di modifiche genetiche ottenute in laboratorio che fanno emergere una nuova funzione o il potenziamento di una preesistente. L'ultimo esperimento è quello del National Emerging Infectious Diseases Laboratories della Boston University. A parlarne è il tabloid britannico Daily Mail che rivela che i ricercatori americani hanno combinato la variante Omicron con il ceppo originale di Wuhan.

Il risultato è un virus che risulta letale per l’80% per i topi ai quali è stato fatto assumere. Secondo il giornate britannico la comunità scientifica è molto critica a riguardo. "Si sta giocando con il fuoco, questa pratica dovrebbe essere totalmente proibita", ha dichiarato lo scienziato israeliano Shmuel Shapira in riferimento al guadagno di funzione, tornato in uso recentemente.

Non è l'unica voce raccolta dal Dailty Mail. Secondo Richard Ebright, scienziato e chimico della Rutgers University, “è fondamentale che i funzionari delle agenzie governative statunitensi che hanno ripetutamente messo a rischio il pubblico, violando ripetutamente le politiche esistenti, siano ritenuti responsabili". David Livermore, professore di microbiologia presso l'Università dell'East Anglia nel Regno Unito, fa notare che è probabile "che la pandemia di Covid abbia avuto origine dalla fuga di un Coronavirus manipolato in laboratorio a Wuhan, questi esperimenti sembrano davvero poco saggi".