Oscar della Sanità, 25 aziende finaliste: a Roma cinque candidature

Sono 25 le aziende sanitarie finaliste del premio Lean Healthcare Award 2022, gli Oscar della sanità che promuovono le migliori innovazioni nel campo della salute e del servizio al cittadino. Gli enti pubblici e privati, che il 27 ottobre saranno ulteriormente selezionati per poi venire premiati il 10 novembre al Palazzo Esposizioni di Roma, sono distribuiti fra Nord, Centro e Sud Italia. Si va - per citarne alcuni - dall'ASST Nord di Milano all'Asl di Foggia, attraverso il Policlinico San Martino di Genova e l'Azienda ospedaliera San Pio a Benevento, passando per il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia fino all'ULSS 6 Euganea. I 28 progetti scelti, che fanno capo alle 25 aziende finaliste, gettano lo sguardo oltre le principali frontiere della medicina attuale, proponendo soluzioni d'avanguardia: la televisita oncologica per evitare inutili spostamenti ai malati gravi, lo studio di un nuovo algoritmo per la pianificazione dei pazienti di oncoematologia, la telemedicina penitenziaria, la realizzazione di una rete aziendale per la chirurgia addominale. Tutto improntato sul metodo 'Lean', vale a dire di efficientamento delle risorse esistenti e riduzione degli sprechi.

Diverse le tipologie di premi: il Lean Healthcare Award 2022 riguarda i progetti realizzati negli ultimi due anni che hanno già prodotto risultati misurati attraverso KPI di progetto; la Best Lean Idea 2022 valorizza le idee progettuali in fase di realizzazione che non hanno ancora portato a risultati consolidati nel tempo; l'Azienda Lean che racconta il percorso di trasformazione Lean dell'azienda stessa. Sono previste, inoltre, due categorie speciali, fuori concorso, relative alle progettualità: la Value Based Healthcare per i progetti che mirano a massimizzare il rapporto fra l'esito delle cure e la spesa sostenuta complessivamente per generare quel risultato e il Lean per l'Integrazione Sociosanitaria, sezione speciale che raccoglie le esperienze di integrazione già in corso o i progetti legati alle Missioni 5 e 6 del PNRR incluse nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio per l'integrazione sociosanitaria promosse da Agenas, Federsanità e Anci.

Di seguito l'elenco completo delle aziende sanitarie e ospedaliere che si contenderanno i premi delle categorie previste dal Lean Healthcare Award 2022: Azienda ospedaliera San Pio Benevento; ASST Nord Milano; Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria; Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze; Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; Azienda Ospedaliero Universitaria Senese; Azienda USL Reggio Emilia; Azienda USL Toscana Centro; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano; Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia; Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Roma; Humanitas Research Hospital, Milano; Policlinico S. Orsola, Bologna; Policlinico San Martino, Genova; Presidio Ospedaliero Sirai, Carbonia; ULSS 6 Euganea; ASL Foggia; Azienda Ospedaliero Policlinico Umberto I Roma; Policlinico Tor Vergata Roma; Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata Roma; Azienda Sociosanitaria Ligure n.4; ULSS 8 Berica a Vicenza; ASL Roma 4; Azienda USL Toscana Nord Ovest; Azienda USL Toscana Sud Est.