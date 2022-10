Biscotti e patatine con Thc, scatta l'allarme: "Attenzione ai bambini"

15 ottobre 2022 a

È allarme su Biscotti, patatine, e altri alimenti che contengono thc, uno dei principi attivi della cannabis. A Bolzano – secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica – il sequestro dei cibi "pericolosi" ha fatto scattare un “Allerta di Grado 1” da parte dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del Dipartimento politiche antidroga. Il Thc assunto per via orale può provocare insorgenza ritardata e maggiore durata degli effetti rispetto all’assunzione per inalazione.

L'allarme riguarderebbe prima di tutto i bambini dal momento che i prodotti sequestrati sarebbero identici ad altri legali presenti in commercio. “Destano particolare preoccupazione le esposizioni pediatriche a questi prodotti, per il fatto che i bambini possono soffrire di eventi avversi gravi e prolungati dopo l’ingestione di Thc. In alcuni casi tali prodotti sono già stati collegati a gravi intossicazioni non letali in Europa”, scrive l’Istituto.