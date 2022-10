Pesto ritirato dal mercato: "Rischio batterico". I lotti pericolosi

15 ottobre 2022 a

C'è il rischio grave di una potenziale proliferazione di flora batterica pericolosa dovuta a una non corretta acidificazione del prodotto. Per questo il Ministero della Salute ha deciso di richiamare, in via precauzionale, il lotto di pesto di finocchietto selvatico marchiato Alicos.

I vasetti finiti nel mirino - da 190 grammi - numero di lotto 15ST22 con il termine minimo di conservazione 15/09/2024. Tra i punti vendita coinvolti quelli di Torino Lingotto, Bologna, Bologna Fico, Firenze, Genova e Milano. .