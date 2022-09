Caso Eitan, rinviato a giudizio il nonno materno

21 settembre 2022 a

Non è stata ancora scritta la parola fine alla triste vicenda del piccolo Eitan. il bambino sopravvissuto alla strage del Mottarone dove hanno perso la vita entrambi i suoi genitori. La procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Shmuel Peleg, il nonno materno di

Eitan e il presunto complice Abutbul Gabriel Alon, accusati del «sequestro aggravato di minore, sottrazione di minore all’estero e appropriazione indebita». Lo comunica in una nota il procuratore della Repubblica Fabio Napoleone e il pm Valentina De Stefano.

Eitan è in volo verso l'Italia dall'Israele, vinto il braccio di ferro con il nonno materno

I due cittadini israeliani sono accusati di aver prelevato l’11 settembre 2021, in una delle visite autorizzate, il nipote di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, dalla villetta di Travacò Siccomario (Pavia) sottraendolo alla tutrice Aya Biran, zia paterna, "nominata con decreto del 26 maggio 2021" del giudice di Torino. Il viaggio in auto fino all’aeroporto di Lugano e poi il volo privato che aveva portato i tre a Tel Aviv.