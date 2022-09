Alex Zanardi dimesso dall'ospedale di Vicenza

20 settembre 2022 a

Continua l'odissea di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula1 vittima di un gravissimo incidente anche in handbike ha lasciato per la seconda volta l’ospedale di Vicenza ed è tornato a casa a Noventa Padovana. L’ex pilota è stato infatti dimesso dal reparto di riabilitazione dell’ospedale vicentino San Bortolo dov’era rimasto per 76 giorni. A darne conferma sono fonti della Usl 8 Berica.

Spavento a casa Zanardi: divampa l'incendio. Il dramma infinito

L’ex campione automobilistico e di handbike era già stato ricoverato in precedenza nel centro di eccellenza vicentino, da aprile alla vigilia di Natale dello scorso anno. Negli ultimi 2 mesi, invece, Zanardi ha affrontato la riabilitazione con fisiatri, fisioterapisti, logopedisti, infermieri. Il ricovero si è reso necessario dopo che l’incendio scoppiato ad agosto a casa del campione a Noventa Padovana aveva messo fuori uso l’impianto fotovoltaico al quale sono collegati i macchinari che Zanardi usa per il suo recupero fisico.